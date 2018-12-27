КОНАР НАГРАЖДЕН ЗА ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Директор по персоналу Елена Серебрякова, руководитель службы развития профессиональных квалификаций Елена Соколова и ведущий менеджер по персоналу Кристина Петрова приняли участие в форуме «Национальная система квалификаций России», в рамках которого и прошло награждение лауреатов конкурса. Мероприятие было организовано Министерством труда РФ и Национальным агентством развития квалификаций. Форум стал местом встречи представителей органов власти, работодателей, советов по профессиональным квалификациям.

Приветствие участникам и гостям этого большого мероприятия направил Президент России Владимир Путин: «Создание и совершенствование национальной системы квалификаций имеет важное значение для формирования конкурентоспособного кадрового ресурса, повышения производительности труда, технологического обновления экономики и социальной сферы, – отметил он. – Образовательные и профессиональные стандарты, независимая оценка квалификаций создают устойчивую связь между потребностями рынка труда и системой профессиональной подготовки, задают четкие требования к компетенциям специалистов и содержанию образовательных программ, служат ясным и понятным ориентиром, какими знаниями, навыками, умениями должен обладать человек, чтобы быть востребованным и добиться успеха».

Напомним, в рамках задачи по развитию системы профстандартов, поставленной Президентом, в России открываются независимые центры оценки квалификации.

В АО «КОНАР» в этом году создан первый в регионе Центр независимой оценки квалификаций в одной из приоритетных отраслей – машиностроении. Предприятие является инновационным, передовым и способно взять на себя реализацию данного проекта в нашем регионе.

– На конкурс подали заявки 350 компаний, 240 были допущены к участию. Конкурсная комиссия определила победителей и 13 лауреатов, в число которых вошла и наша компания, – комментирует Елена Серебрякова. –Мы очень рады, что наша работа получила столь высокую оценку на федеральном уровне.

– Серьезная работа по внедрению профстандартов в АО «КОНАР» проводится с 2015 года, – рассказывает Кристина Петрова. – Мы собрали детальное описание всех этапов этой работы для отчетного и практического задания, презентации и представили на рассмотрение экспертной комиссии.

В конкурсе приняли участие 46 субъектов Российской Федерации, задействованы были все федеральные округа РФ. Национальное агентство развития квалификаций поблагодарило всех участников конкурса за активное участие, отличные практические материалы и креативность в подготовке творческих заданий. Ожидается, что конкурс, который в этом году проводился впервые, станет теперь ежегодным.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»