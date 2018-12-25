ЭНЕРГОМАШ-ЧЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДИЛЕРАМИ

14 декабря 2018 года на ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» состоялась традиционная встреча с дилерами, посвященная подведению итогов работы за год, а также рассмотрению актуальных вопросов рынка арматуростроения.

Открыл встречу генеральный директор ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» Ефимов Денис Анатольевич. В своём выступлении он подвёл итоги уходящего года, отметил, что в настоящий момент все усилия направлены на развитие завода и продвижение нашей продукции.

Далее директор по продажам ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» Воронцов Сергей Александрович поздравил всех дилеров с успешным окончанием года, отметил позитивные моменты, обозначил перспективы развития.

После подведения окончательных итогов работы дилерской сети были вручены сертификаты о продлении дилерских полномочий и памятные сувениры с заводской символикой:

Среди выступавших также были отмечены: главный конструктор ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» Задойный Владимир Анатольевич, заместитель главного технолога ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» Дудоладов Денис Вадимович, начальник отдела технического контроля Очерет Вера Николаевна.

По окончанию обсуждения всех вопросов состоялась экскурсия по производственным участкам завода.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш-Чехов»