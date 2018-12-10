Гендиректор «Тульского завода трубопроводной арматуры» задолжал налоговой 6 млн рублей

СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Тульский завод трубопроводной арматуры». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По предварительным данным, с 1 января 2015 года по 26 июня 2017 года обвиняемый уклонялся от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость организации. Гендиректор включал в налоговые декларации недостоверные сведения о налоговых вычетах стоимости поставляемых фирмами-однодневками товаров.

Указанные сведения содержатся в недостоверных счетах на сумму 6 млн рублей. Обвиняемому назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

По материалам тульских СМИ