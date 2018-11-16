ГУП «ТЭК СПБ» и Hawle начнут разработку новой конструкции обратного клапана

8 ноября 2018 года сотрудники ГУП "ТЭК СПб" приняли участие во встрече с представителями 7 австрийских компаний. В ходе двусторонних переговоров были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Стоит отметить, что эффективное многолетнее сотрудничество России и Австрии в энергетической отрасли было высоко оценено на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. В подтверждении этому в ноябре 2018 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Торгово-Промышленной Палаты Санкт-Петербурга состоялся визит Австрийской бизнес-делегации в город на Неве. У австрийских и петербургских компаний была уникальная возможность в рамках двусторонних переговоров установить прямые деловые контакты и перейти на новый уровень развития сотрудничества.

Так, например, в рамках встречи сотрудников ГУП "ТЭК СПб" с представителями компании "Hawle-Sevkom" были достигнуты договоренности о разработке совершенно новой конструкции обратного клапана (широко известного как клапан-захлопка). Это специальное устройство – обратный клапан, устанавливающийся на дренажных выпусках, в промежуточных канализационных колодцах, участках опорожнения трубопроводов тепловой сети. Благодаря захлопке исключается попадание сточных вод в продольный дренаж теплосети и тепловые камеры. В настоящее время в теплоэнергетической отрасли стал актуален вопрос разработки нового клапана в связи с недостаточной эффективностью применяемого вида. Ожидается, что новая разработка в будущем станет очень востребованной на промышленном рынке, благодаря ее внедрению у теплоэнергетиков появится возможность улучшить условия эксплуатации оборудования в тепловых камерах. Велика вероятность того, что в будущем это сотрудничество может увенчаться получением совместного патента.

Австрийская компания "Hawle-Sevkom" является крупнейшим мировым производителем высококачественной водозапорной арматуры для питьевого и технического водоснабжения. Бренд представлен в нашей стране уже более 20 лет. У компании есть свое конструкторское бюро. В 2011 году начал работу собственный завод в г. Чаплыгине (Липецкая область) с высоким уровнем локализации производства на территории Российской Федерации (до 60-80% на различные виды выпускаемой продукции).

По материалам портала Advis