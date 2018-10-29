ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ЗАВОД «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ»

На встрече с представителями деловых кругов Италии Владимир Путин отметил, что введенный в эксплуатацию завод в Челябинске — «показательный пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества».

— Это инновационное предприятие полного цикла построено по итальянским технологиям и будет выпускать высоковольтные электрические силовые установки, отвечающие передовым стандартам энергоэффективности и безопасности, — сказал Президент. — Проект стал результатом тесного партнерства российских компаний «Транснефть» и КОНАР с мировым лидером в области промышленных энергосистем – итальянской компанией Nidec. Двигатели предполагается применять в первую очередь в сфере прокачки нефти и нефтепродуктов. Они крайне востребованы отечественным топливно-энергетическим комплексом и несомненно будут пользоваться спросом на рынках третьих стран.

Имеется потребность в продукции предприятия и со стороны других ключевых отраслей российской экономики, прежде всего в судостроительной отрасли. Электродвигатели в перспективе планируется установить на судах арктического класса для Северного морского пути, а также задействовать в технологических линиях сжижения природного газа на проектах «Арктик СПГ 2», «Балтийский СПГ», «Владивосток СПГ», для нужд металлургического и горнодобывающего сектора, железнодорожного транспорта и ветровой генерации.

Отмечу, что новое предприятие стало уже пятым с итальянским участием на территории челябинского индустриального парка «Станкомаш». По сути, итальянцы помогли создать целый промышленный кластер, где локализованы важные высокотехнологичные производства.

По материалам пресс-службы ПГ «Конар»