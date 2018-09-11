«АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АЭС

Деятельность по конструированию и изготовлению продукции предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в атомном исполнении вновь лицензирована Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В течение полугода Ростехнадзор РФ проводил анализ работы предприятия по обеспечению качества и безопасности изделий для АЭС путем инспекций и экспертизы документации. В результате предприятие получило лицензии на право конструирования и изготовления продукции для АЭС №№ ВО-11-101-3496 от 09.07.2018 г. и ВО-12-101-3486 от 21.06.2018 г.

Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии является обязательным на территории России. Наличие лицензий необходимо при заключении контрактов для поставок на российские и зарубежные атомные станции.

Получение новых лицензий подтверждает надежность, безопасность, высокое качество продукции и высокую квалификацию персонала ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



