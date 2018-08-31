В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Планы озвучил председатель правления "НОВАТЭК” – Леонид Михельсон побывал в Челябинске на форуме промышленников, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал”. Амбициозные планы у промышленников страны – создать производство оборудования для СПГ (сжиженного природного газа) и сделать его себестоимость самой низкой в мире. Этот проект "НОВАТЭК” собирается реализовывать при участии российских предприятий, в том числе южноуральских.

Участники встречи посетили высокотехнологичные производства, расположенные на территории индустриального парка "Станкомаш”.

Особенность промышленной площадки "КОНАР” в том, что здесь создан полный цикл машиностроительного производства – от заготовки до испытаний готового изделия.

"Ваши планы помогут не только российской энергетике, но и могут дать мощнейший толчок российскому машиностроению, – уверен Валерий Бондаренко, генеральный директор АО "КОНАР”. – Участие в проектах, которые вы предлагаете, для нас – технологический вызов, мы на него откликаемся. Сегодня мы показали те первые шаги, которые мы уже сделали. Спасибо вам за поддержку”.

Стало известно: появится на базе "КОНАРа” и уникальный для России центр криогенных испытаний трубопроводной арматуры. Подписано соглашение с голландской компанией "Вентиль”.

"Как вы помните по зимним Олимпийским играм, голландские конькобежцы – самые быстрые и лучшие, поэтому компания "КОНАР” выбрала верного партнера для работы в условиях низких температур. Спасибо большое”, – сказал представитель компании.

По материалам СМИ