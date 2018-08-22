НОВИНКА ОТ АУМА: взрывозащищенная линейка электроприводов в подводном исполнении

В ответ на новые требования рынка и запросы клиентов компания АУМА расширила продуктовую линейку подводных электроприводов – теперь они доступны и во взрывозащищенном исполнении. Основной сферой их применения будут очистные сооружения, каналы и колодцы, где может образовываться взрывоопасная среда.

Такие электроприводы пригодны для постоянного использования как в пресной, так и в морской воде на глубине до 8 м. Предлагаются как для запорного режима работы, так и для регулирования. Стандартный блок управления АСExC устанавливается при этом на настенном креплении, вне зоны затопления на расстоянии до 100 м. Для аварийного перекрытия и произведения настроек доступна опция с ручным маховиком.

Электроприводы доступны для заказа с середины августа 2018 г. Срок поставки составляет восемь недель. За более подробной информацией – обращаться в отдел продаж по тел: 8(495) 755 60 01.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



