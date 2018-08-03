ЗАДВИЖКИ ЭНЕРГОМАШ-ЧЗЭМ ДЛЯ ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС ПРОШЛИ ПРИЕМКУ ЗАКАЗЧИКА

В минувший понедельник на ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» состоялась приемочная инспекция запасных частей и задвижек серии 1079-150-Э-02 М3 для Тяньваньской АЭС (КНР) в присутствии инозаказчика – компании TONGRI (CHINA) LIMITED. Все приемо-сдаточные испытания вышеуказанного оборудования выполнены в полном объеме в присутствии китайских коллег, что в очередной раз подтвердило высокое качество продукции производства ЧЗЭМ.

Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» – крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» имеет многолетний опыт производства арматуры в единстве с современной техникой, технологией и специалистами высокой квалификации. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» разрабатывает и производит трубопроводную арматуру на рабочие среды «пар-вода» для энергетики, в том числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности, с условными проходами от 6 до 800 мм на рабочее давление среды до 40 МПа и температуру до 650°С. ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» имеет все необходимые лицензии на изготовление и применение трубопроводной арматуры, а также сертификаты соответствия Системы управления качеством предприятия требованиям международного стандарта ISO 2001:2008.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»



