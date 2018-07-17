В «СТАНКОМАШЕ» ПОЗДРАВИЛИ МЕТАЛЛУРГОВ

В связи с профессиональным праздником ветеранов-металлургов «Станкомаша» пригласили на экскурсию по предприятиям индустриального парка. Конечно, особый интерес у них вызвало посещение сталелитейного завода «БВК». Этот российско-итальянский завод в 2013 году первым предприятием нового поколения, появившимся на территории бывшего завода «Станкомаш». За несколько лет по инициативе руководителя промышленной группы КОНАР Валерия Бондаренко здесь был организован индустриальный парк с полным циклом машиностроительного производства – от заготовительного до сборки и испытаний сложных агрегатов.

Начальник технологического отдела ООО «БВК» Владимир Кузеванов начинал свою трудовую деятельность в 80-е, причем первым местом его работы был «Станкомаш». Он говорит, что этот завод дал ему путевку в профессиональную жизнь, а сегодня он счастлив работать на столь передовом литейном производстве.

Завод планомерно осваивает новые виды продукции, применяя самые современные технологии. Налажен выпуск рабочих колес для нефтяных насосов — изделий со сложной геометрией, потребовавшее от литейщиков «БВК» немалых усилий. Или лопасть гребного винта для арктических судов — для ее изготовления пришлось спроектировать и создать сложный комплект модельно-стержневой оснастки, которая обеспечивает получение отливки требуемой формы и точности. Также для изделия нужна сталь, соответствующая европейским стандартам. Она может быть выплавлена только с применением вакуумно-кислородного декарбюризатора. Такое оборудование на «БВК» есть и это большая редкость для литейных производств.

Ветеран Михаил Насонов восхищен увиденным: «Я отработал на «Станкомаше» больше сорока лет, уходил отсюда в должности начальника цеха. Очень хорошо стало сейчас, конечно, интересно было посмотреть литейку, встретить коллег. Все впечатляет, такие современные технологии сейчас, как говорят, почувствуйте разницу. Все течет, все меняется».

Зинаида Макарова в отделе металлурга завода «Станкомаш» проработала 47 лет, занималась металловедением и термообработкой. «С большим желанием посетили мы сегодня родную территорию, впечатления радостные, сейчас все другое, все автоматизировано, все на экранах показывается – температура, зоны, у нас такого не было».

Металлургам посвящен и новый выпуск корпоративной газеты «КОНАР Экспресс», который рассказал об одном рабочем дне сталевара и о человеке, не совсем обычной для металлургического производства профессии – изготовителе деревянных моделей.

С профессиональным праздником работников поздравил руководитель промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко: «Люди, связавшие свою судьбу с этой отраслью, не привыкли искать легких путей. Вы обладаете железным терпением, выдержкой и надежностью. Я искренне уверен, что опыт работы в металлургии закаляет характер и укрепляет силу духа».

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



