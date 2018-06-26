КОНАР провел экскурсию для школьников

В Ленинском районе города Челябинска уже несколько лет существует практика совместной работы средних профессиональных образовательных учреждений и крупных предприятий – КОНАР, ЧТПЗ, ЧКПЗ и других. Не так давно в рамках мероприятий по профориентации почти 50 учеников десятых классов гимназии №76 посетили промышленную площадку КОНАР.

Экскурсию по механообрабатывающему цеху №34 для гостей провел руководитель проектов Инженерного центра Дмитрий Полухин и начальник бюро внедрения новой техники и технологии Дмитрий Леонтьев. Они рассказали о создании и развитии площадки, о производственных возможностях предприятий. «Мы проводим летнюю продуктивную практику с десятиклассниками, и часть этой практики – профориентационная работа, – рассказывает директор гимназии №76 Людмила Алферова. – Сегодня мы впервые посетили КОНАР. Конечно, таких крупных импортозамещающих производств у нас в стране немного, и мы рады показать ребятам, как выглядит современное высокотехнологичное предприятие». По словам Людмилы Ивановны, многие дети после таких показательных экскурсий меняют мнение о своей будущей профессии.

«Я планирую стать пилотом или инженером, меня привлекают технические специальности, – рассказал о своих планах школьник Тимофей Сагеев. – Мне понравилось в КОНАРе, до этого никогда не видел такое масштабное производство». Ребята и их педагоги остались под впечатлением после экскурсии. «У меня вся семья работает на трубном заводе, я имею представление о производстве. Но тут меня очень удивили внушительные размеры изделий, особенно которые целиком отлиты, а не сварены, это же какие формы должны быть!» – говорит ученица 10 «а» класса Александра Балацкая.

Классный руководитель ребят Ольга Смирнова рассказала о дальнейших планах в рамках летней школьной практики. «Мы стараемся показывать детям разнонаправленные виды деятельности, сегодня у нас был промышленный день, а завтра, например, мы едем в Медакадемию. По поводу

«Станкомаша» хочется еще отметить произошедшие за последние несколько лет изменения – на площадке стало светло, современно и красиво».

По материалам пресс-службы ПГ КОНАР



