СПЕЦИАЛИСТЫ ЧЕХОВСКОГО ЭНЕРГОМАША ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО СМК ОТ BSI

В целях повышения квалификации, поддержания беспрецедентного качества продукции и в рамках подготовки к переходу на новую версию международного стандарта ISO 9001:2015 13 и 14 июня 2018 года компанией BSI (Британский Институт Стандартов) на предприятии «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» было организовано и проведено обучение руководителей структурных подразделений и ведущих специалистов на тему: «Система менеджмента качества (СМК) – новая версия международного стандарта ISO 9001:2015 – Переходный курс». Успешное прохождение курса сотрудниками предприятия было отмечено вручением сертификатов международного образца о пройденном обучении.
По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»