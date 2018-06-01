ДИРЕКТОР КОНАРА НАГРАЖДЕН орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой»

Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко стал кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Соответствующий указ подписан Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой. Официальная церемония состоялась вечером 30 мая в Посольстве Италии в Москве. Награду вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Москве Паскуале K. Терраччано.

Валерий Бондаренко – первый российский машиностроитель, который удостоен высшего ордена Италии за вклад в укрепление экономических связей между двумя странами. Он создал на территории Индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске ряд совместных предприятий с итальянскими промышленными компаниями – Cividale S.p.A., Cimolai S.p.A., Termomeccanica Pompe S.p.A., Orion S.p.A. Как отметил Валерий Бондаренко, с итальянскими партнерами его

связывает не только совместный бизнес, но и многолетние дружеские отношения: «Италия давно живет в моем сердце. Контакты промышленной группы КОНАР с Италией начались более 15 лет назад. За эти годы нами было заключено свыше 200 контрактов, более 50 компаний работают с нами на постоянной основе. На территории нашего индустриального парка подняты флаги России, Италии и Челябинской области».

В стадии пуска в эксплуатацию сейчас находится ещё один завод – «Русские электрические двигатели», который будет производить электродвигатели для нефтедобычи и нефтепереработки. Участники проекта – ПАО «Транснефть» и АО «КОНАР», а технологии и ноу-хау разработаны итальянской компанией Nidec ASI S.p.A.

На церемонии награждения Валерий Бондаренко поблагодарил Президента Итальянской Республики за высокую оценку своего труда, а итальянских партнеров – за доверие и предпринимательскую смелость. «Неважно, где мы родились, на Южном Урале или в Северной Италии, в Москве или Риме – всех нас объединяет особое отношение к делу, постоянная ответственность перед партнерами, семьей, самим собой, и, конечно, перед своей Родиной. Я обещаю приложить все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений между Италией и Россией», – сказал он.

Почетным гостем церемонии стал президент ПАО «Транснефть»Николай Токарев, благодаря которому стал возможным успех международного государственно-частного партнерства. По заказу ПАО «Транснефть» компания «КОНАР» производит продукцию в рамках российской программы импортозамещения. «Спасибо вам за веру в наш общий успех, за отеческую заботу о наших проектах и постоянное внимание к тому, чтобы перед нашими итальянскими партнерами безупречно исполнялись все обязательства», – обратился к нему Валерий Бондаренко.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, советник президента ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей» Александр Гончаров отметил вклад Валерия Бондаренко в развитие экономики: «Вы создали современный индустриальный парк, с нуля запустили инновационные высокотехнологичные производства. Многие из них -– совместные с партнерами из других стран, прежде всего, из Италии. Челябинской области очень повезло, что у неё есть такие предприниматели, как вы, такой мощный внутренний инвестор, который притягивает сюда лучшие в мире технологии. Думаю, что и наше государство не оставит ваш труд без внимания».

По материалам пресс-службы АО «КОНАР»



