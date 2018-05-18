Чеховский «Энергомаш» повышает производительность

В рамках реализации всероссийской программы по внедрению системного подхода к повышению производительности на нашем предприятии, начиная с 15.05.2018 создана рабочая группа под руководством АО «ПСР» (Росатом). В течение двух месяцев рабочая группа будет проходить обучение с параллельным анализом мероприятий по улучшению процессов.

Основные цели обучения:

1. повышение производительности;

2. сокращение времени протекания процессов, трудоемкости, себестоимости;

3. повышение культуры производства;

4. улучшение эргономики и состояния рабочего места и т.д.

С целью фиксации результатов достижения заявленных целей выбран ряд пилотных изделий среднего диаметра, выпускаемых предприятием. ГК Росатом, для которой строительство блоков АЭС в срок является важным приоритетом, также заинтересована в практической реализации вышеуказанных целей в ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», как основном поставщике трубопроводной арматуры АЭС.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»



