ЧЗЭМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Производственной системой «Росатом» госкорпорации «Росатом» в рамках приоритетной программы Министерства экономического развития РФ «Повышение производительности труда и поддержка занятости» были отобраны всего два предприятия Московской области, в том числе ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ». Цель – развитие компании в качестве поставщика для строительства АЭС за рубежом с последующим увеличением объема заказов.

Основные критерии отбора, согласно которым ЧЗЭМ стал участником программы:

* Предприятия, на которых произошло значительное увеличение существующих заказов, или происходит осваивание новых продуктов, а также имеется цель – реализовать эти заказы тем же количеством людей.

* Предприятия, где изменений хочет лично генеральный директор (ГД), при полной поддержке ГД собственником.

* Предприятия, где реально существует мотивация всего коллектива на сокращение издержек.

Помимо выявленных текущих проблем предприятия (невыровненное планирование, большие запасы комплектующих на сборочном участке, организация рабочих мест и пр.), был определен и потенциал улучшения, а именно:

* Повышение производительности труда не менее чем на 20%.

* Снижение ВПП и запасов не менее чем в 2 раза.

* Снижение затрат на производство на 10%.

Предприятие возлагает большие надежды на участие в вышеуказанной федеральной программе, что поможет ЧЗЭМ как лидеру энергетического арматуростроения на высокие параметры выйти на новый уровень, совмещая и используя свой уникальный, более чем 75-летний опыт производства и новые технологии.

По материалам пресс-службы ЧЗЭМ



