КОНАР ПОСЕТИЛИ МОЛОДЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ СОВФЕДА

В Челябинске проходит выездное заседание палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. На встрече с участниками всероссийского съезда молодых парламентариев, заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в регионах.

– Конечно, в Москве технически проще встречаться, но зато в субъектах федерации вы получаете особый опыт, знакомитесь с людьми, предприятиями, новыми управленческими практиками. Уверен, что поездка на Южный Урал даст богатый материал для размышлений и последующей работы, – подчеркнул Евгений Голицын.

Делегация депутатов из разных регионов, среди которых был председатель комитета Собрания молодых депутатов Челябинской области по экономической политике и предпринимательству Александр Абдулин, побывала с визитом на одной из знаковых производственных площадок города – в индустриальном парке «Станкомаш» промышленной группы КОНАР. Экскурсия традиционно началась с заводского музея трудовой и боевой славы. Затем гости в сопровождении директора индустриального парка «Станкомаш» Инны Чваниной посетили высокотехнологичные производства. В программе маршрута были сталелитейный завод «БВК», завод сложных металлоконструкций «СП КОНАР-Чимолаи» и цех механообработки компании «КОНАР».

– Впечатления замечательные, особенно от литейного цеха, – рассказывает депутат Снежинского городского округа Дмитрий Васильев. – Я не понаслышке знаком с производством, и всё, что связано со станками, мне знакомо. Но здесь такие большие площади, уникальные огромные насосы делают для нефтяной отрасли и расчеты по ним очень точные, вплоть до миллиметров – это удивило!

– В «КОНАРе» чувствуется организованность процесса, слаженность коллектива, – говорит депутат регионального парламента Томской области Дмитрий Лаптев. – Хочется поблагодарить руководство компании за содержательную интересную экскурсию, все четко, понятно, интересно и абсолютно конкретно.

– В целом впечатляет масштаб, идея индустриальных парков и сам «Станкомаш», в частности, где есть такая кооперация производителей, – делится впечатлениями представитель Палаты молодых законодателей от Нижегородской области Антон Ульянов. – Когда мы видим, что в одном цехе отливают детали, во втором собирают, в третьем обрабатывают, сразу идет на память стихотворение Маяковского: «Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты. И идет работа всех прямо в сборочный цех». Мы видим, как из металла производится конечная продукция для нашей промышленности. Это масштабно и серьезно.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



