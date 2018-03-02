СПЕЦИАЛИСТЫ ЧЕХОВСКОГО ЭНЕРГОМАША НА АЭС «БУШЕР»

В рамках четвертого планово-предупредительного ремонта (ППР) 12 февраля 2018 года после отключения энергоблока №1 АЭС «Бушер» от сети специалисты ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» совместно со специалистами АО «Русатом Сервис» приступили к ремонту оборудования, изготовленного на заводе. В течении 60 дней планируется выполнить ремонт быстродействующих запорно-отсечных клапанов (БЗОК), импульсных предохранительных устройств парогенератора (ИПУ-ПГ), задвижек первого и второго контура, а также осуществить модернизацию электроприводов на клапанах запорно-дроссельных БРУ-А. Качество выполненных работ по ремонту будет подтверждено испытаниями арматуры на рабочих параметрах при пусковых испытаниях энергоблока.

Помимо вышеперечисленных работ заказчику будут оказаны услуги по консультативно-технической поддержке выполнения ремонта, а также будет проведено профессиональное обучение ремонтного персонала.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ»



