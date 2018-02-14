Лабораторию сварки АО «КОНАР» посетили ветераны завода

Бывшие сотрудники «Станкомаша» пришли в гости на родной завод. Многие из них побывали здесь впервые за долгие годы. Для 36 ветеранов отдела сварки бывшего оборонного гиганта были организованы экскурсии на новые высокотехнологичные предприятия: сталелитейный завод «БВК», завод по производству сложных крупногабаритных металлоконструкций «Конар–Чимолаи», механообрабатывающее производство АО «КОНАР».

Место встречи ветеранов — музей трудовой и боевой славы «Станкомаша». В 2015 году КОНАР взял ответственность за возрождение и развитие этой производственной площадки и организовал на ее территории первый в регионе индустриальный парк, сохранив историческое имя и возобновив производство ряда наименований оборонной продукции. В последние годы ветераны стали здесь частыми гостями. В компании КОНАР говорят: интерес заслуженных станкомашевцев к тому, что происходит на территории бывшего завода, с каждым днем возрастает, поэтому экскурсии по предприятиям организуются каждый месяц. Со «Станкомашем» связаны судьбы многих челябинцев, ведь численность сотрудников на заводе достигала 30 тысяч. Профессионалы сварочного дела, которые пришли на завод в начале февраля, с особым интересом посетили недавно созданную в КОНАРе лабораторию сварки. Символично, что именно они стали первыми ее гостями.

— На «Станкомаше» всегда была очень сильная школа сварщиков, была и своя лаборатория. Завод тесно сотрудничал с известнейшим институтом сварки имени Патона, — говорит Надежда Тарасенко, руководитель музея «Станкомаша». — Сварщики работали и на танковом, и на снарядном производстве, и на производстве гражданской продукции. Отдел сварки был очень большим.

Радий Кремлев на завод пришел в 1959 году, вся его жизнь связана с этим предприятием, прошел путь от инженера-технолога до заместителя главного сварщика. Впечатления от посещения новых современных заводов у него остались самые хорошие:

— Что меня поразило на новых предприятиях — чистота! Такой чистоты я не видел. Когда мы работали, под ногами можно было найти все что угодно и никто никогда не стремился к тому, чтобы привести все в порядок. Сегодня все по-другому. Если есть чистота — будет порядок, будет порядок — будет дело, будет расти все остальное производство, — говорит он.

Радий Николаевич пожелал больших успехов руководителю лаборатории сварки АО «КОНАР» Алексею Калюжнову, который рассказал ветеранам о планах нового подразделения.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



