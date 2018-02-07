КОНАР создаст новое СП с итальянскими партнерами

Итальянская компания Termomeccanica S.p.A. объявила о создании совместного предприятия с АО «КОНАР» — ООО «Термомекканика Рус». Новое предприятие укрепит позиции по присутствию компании Termomeccanica на российском рынке по компрессорному и очистному оборудованию, а также предоставит более доступный сервис для клиентов, эксплуатирующих поставленное оборудование. «Считаю очевидным необходимость привлечения партнера со схожей философией бизнеса, поэтому из известных и зарекомендовавших себя компаний я обратился в КОНАР с таким предложением, — отмечает президент Termomeccanica S.p.A Энзо Папи. — Новое совместное предприятие — это продолжение нашего успешного сотрудничества с Российской Федерацией. Оно стало возможным благодаря ранее созданному совместному предприятию АО «Транснефть Нефтяные Насосы», которое на данный момент имеет в распоряжении один из крупнейших в Европе испытательных центров, оснащенный современным комплексом измерительного оборудования и автоматизированной системой сбора данных».

Напомним, в 2016 году в Челябинске был открыт российско-итальянский завод «Транснефть Нефтяные Насосы» (совместное предприятие ПАО «Транснефть», Termomeccanica S.p.A. и АО «КОНАР»), который стал важнейшей частью программы импортозамещения в нефтяной отрасли. «АО «Транснефть Нефтяные Насосы» — один из ярких и лучших примеров российско-итальянского сотрудничества в машиностроении,— считает Энзо Папи. — Успех в создании и позитивной динамике работы произошел благодаря тому, что компания «Транснефть» в лице президента Николая Петровича Токарева стала его локомотивом».

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



