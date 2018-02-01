ЗАДВИЖКА И ШАРОВОЙ КРАН «ГУСАРА» ПРИЩНАНЫ ЛУЧШИМИ ТОВАРАМИ РОССИИ

Гусевский арматурный завод «Гусар» стал победителем конкурса «100 лучших товаров России». На федеральный этап Конкурса был представлен 2091 товар от 1338 предприятий. Из этих товаров по шести номинациям только 732 стали Лауреатами. Завод «Гусар» оказался в числе победителей, он был удостоен высшей награды — диплома лауреата — за продукцию «Задвижка клиновая ТУ 3741-003-54634853-2008». А дипломантом конкурса завод стал благодаря высокому качеству продукции «Кран шаровой DN 50-1200 PN 1,6-16,0 МПа». По итогам участия предприятию также вручили почетный знак — «Отличник качества», которым отмечают представителей компаний, чья продукция стала «Лауреатом» или «Дипломантом» конкурса.

Генеральный директор ООО «Гусар» Александр Березкин, получив награду, подчеркнул, что стремление обеспечить высочайшее качество продукции — это краеугольный камень, который лежит в основе работы такого крупного предприятия, как завод «Гусар»: «Только качественная продукция способна честно конкурировать на арматурном рынке России, и мы стараемся сделать для ее выпуска все возможное, а подчас и невозможное».

По материалам пресс-службы ООО «ГУСАР»



