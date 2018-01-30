ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АО «КОНАР» ОЦЕНИЛ КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ «РОБОФЕСТА»

26 января состоялся региональный этап фестиваля «Робофест-2018». В конкурсной программе участвовали дети всех возрастов. Они представили разнообразные проекты в области робототехники. Представители КОНАРа впервые приняли участие в фестивале в качестве судей. По словам одного из основных организаторов фестиваля, директора ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» Владислава Халамова, благодаря взаимодействию педагогов и промышленников эти соревнования вышли на новый уровень: «Наша главная задача — приобщить ребят к решению реальных задач, показать связь того, что они делают, с настоящим производством, — заметил он. — Мы очень рады, что представители ведущих промышленных предприятий Челябинска принимают сегодня участие в «Робофесте» в качестве экспертов».

Технический директор АО «КОНАР» и коллеги с Челябинского трубопрокатного завода оценивали участников в соревнованиях «ИКаР» и «ИКаРенок» («ИКаР» — аббревиатура названия проекта «Инженерные кадры России»). В этом году старшеклассники представляли свои предложения по модернизации и роботизации почтовых отделений — это вполне серьезная работа, основанная на изучении «Почты России». Школьники должны были создать автоматизированную линию для работы с письмами и посылками. А проекты учеников младших классов поражали не только своим разнообразием и красочным оформлением, но и техническими решениями. Роботы, созданные ребятами, собирали мусор, регулировали дорожное движение и тушили пожары.

«Впечатления от фестиваля самые положительные, — отметил технический директор АО «КОНАР» Евгений Бодров. — Порадовало, что в конкурсе принимают участие не только подростки, но и малыши. В эпоху цифровизации промышленности невозможно работать на предприятии без знания основ программирования, без понимания того, что такое робот и как он устроен. В компании КОНАР сегодня высокотехнологичное оборудование — например, современные обрабатывающие центры, молодые люди с большим интересом работают на них. Уверен, что из участников этих соревнований вырастет новое поколение прекрасных специалистов, которые смогут развивать науку, технику и технологию на пользу предприятий города, области и России».

Победители конкурсной программы в марте отправятся в Москву на Всероссийский фестиваль. Призеры региональных соревнований получат дополнительные баллы по ЕГЭ и бонусы при поступлении в технические вузы.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



