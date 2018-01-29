КОНАР И HUISMAN ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

Стороны обсудили возможности сотрудничества по перспективным проектам, связанным с изготовлением оборудования для нефтегазовой отрасли и энергетики. Первые лица компании Huisman (Нидерланды), которая производит самые мощные судовые краны в мире, посетили индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске - завод по изготовлению крупногабаритных металлоконструкций «Конар–Чимолаи», сталелитейный завод «БВК» и механообрабатывающее производство.

Руководитель промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко представил гостям ее производственные возможности и отметил, что компания в настоящий момент рассматривает возможности выхода на европейский рынок. «На площадке Индустриального парка за 5 лет мы создали целый ряд совместных предприятий с зарубежными партнерами, — отметил Валерий Бондаренко. — Каждое из них нам удалось построить и запустить в кратчайшие сроки — за год-полтора. У нас есть планы по созданию новых совместных производств с партнерами из других стран».

Представители голландской компании высоко оценили стремительное развитие бизнеса и амбициозные планы КОНАРа. Гости признались, что прежде не только никогда не бывали в Челябинске, но и не слышали о нем. «Это наш первый визит в ваш город. Мы настроены оптимистично и полагаем, что совместными усилиями можем создать что-то успешное и большое», — заметил руководитель компании Huisman господин Роденбург.

Добавим, заводы Huisman расположены в разных точках мира — в Чехии, Китае, Бразилии, головной офис находится в городе Схидаме (Нидерланды). Компания предоставляет инновационные технические решения в нефтегазовой сфере, энергетике и гражданской промышленности. Так, в 2014 году на заводе Huisman в Китае был изготовлен самый большой в мире судовой кран грузоподъемностью 10 тысяч тонн и вылетом стрелы до 48 метров. А в этом году компания представила первый в мире захватный крюк для крана, напечатанный на 3D-принтере: изделие выполнено из высокопрочной стали и выдерживает нагрузку в 80 тонн. В России Huisman известна тем, что явилась одним из разработчиков системы подъема атомной подводной лодки «Курск».

Зарубежные компании и их российские филиалы проявляют большой интерес к сотрудничеству с промышленной группой КОНАР, которая имеет хороший опыт создания совместных предприятий с иностранными партнерами и локализации в Челябинске передовых зарубежных технологий из Италии, Японии, Великобритании, Германии, Австрии. В 2017 году в индустриальном парке «Станкомаш» побывали представители компании Hitachi, EuroChem Group, китайские промышленники из корпорации «Гунда», бизнесмены из Италии, Великобритании, Кореи, Узбекистана, стран ШОС и БРИКС.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



