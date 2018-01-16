ДИРЕКТОР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО «СПАССКОГО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА» ОТВЕТИТ ЗА ДОЛГИ В СУДЕ

По данным Росстата, на 1 декабря 2017 года наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате в России приходится на Приморский край. Работодатели Приморья должны своим сотрудникам 473,4 млн рублей – 15,3% от общей суммы долга по всем регионам страны. По данным на 1 декабря, в первой десятке должников оказалось ЗАО «Спасский арматурный завод», занимающееся производством запорной арматуры из медно-цинковых сплавов, с суммой задолженности 10, 9 млн рублей.

В 2018 году стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального директора этого предприятия – он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 1,2 с. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, обвиняемый с ноября 2014 года по февраль 2015 года не выплачивал зарплату 50 работникам предприятия, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму более 7 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам порталов «Дальний Восток», «Дебри ДВ», ИАА «Восток России»



