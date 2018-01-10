«ЭНЕРГОМАШ (ЧЕХОВ) – ЧЗЭМ» НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВА ГИРОКОПТЕРОВ

«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» начинает на собственных площадях производство автожиров (другое название – «гироплан» или «гирокоптер») – винтокрылых летательных аппаратов вместимостью 2-4 человека. На чеховском заводе есть все необходимое оборудование для их изготовления. В настоящий момент конструкторское бюро ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» решает вопросы по сертификации производства летательных аппаратов. Пока предполагается производить одну модель автожира грузоподъемностью 750 кг и полезной нагрузкой около 320 кг.
По материалам пресс-службы ООО «ЧЗЭМ»