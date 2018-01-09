«АРМАЛИТ» ПОДВЕЛ ИТОГИ 2017 ГОДА

По итогам 2017 года АО «Армалит» произвело продукции и оказало услуг на 4,6 млрд. руб., что на 11% выше показателя 2016 года. В рамках выполнения обязательств перед судостроительными и судоремонтными предприятиями осуществлены поставки судового оборудования для обеспечения строительства таких кораблей и судов, как атомные ледоколы (пр. 22220 «Арктика» и «Сибирь»), многоцелевые корветы (пр. 20380 «Ретивый», «Строгий» и пр. 20385 «Гремящий», «Проворный»), АПЛ (пр. 955А «Борей», пр. 855М «Ясень»), АПРК (пр. 949А «Иркутск» и «Белгород»), МРК (пр. 22800 «Каракурт»), малое гидрографическое судно (пр. 19910 «Николай Скосырев»), ТАРКР (пр. 11442М «Адмирал Нахимов»), патрульный корабль (пр. 23550 «Иван Папанин»), ТАВКР («Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов») и др.

В марте ПРОШЛОГО года Армалит успешно прошел проверку на соответствие требованиям АО «ОСК», предъявляемым к поставщикам судовой арматуры. Результатом проверки стало присвоение АО «Армалит» категории «А». Данная оценка характеризует машиностроительный завод, как предприятие с высокой степенью надежности. В итоговом отчете АО «ОСК» дало рекомендации проектно-конструкторским бюро, судостроительным и судоремонтным предприятиям рассматривать АО «Армалит» как лучшего проектировщика и производителя судовой арматуры для строящихся кораблей и судов.

В 2017 году Армалит укрепил свои позиции на рынке в сегменте продукции общепромышленного и специального назначения. До конца года будут отгружены сильфонные клапаны давлением до 25 кг и температурой 250ºС для АЭС Куданкулам в Индию и на Балаковскую АЭС. В адрес Белорусской АЭС готовится отгрузка дисковых затворов. Заключен договор на изготовление новых, не имеющих аналогов в России взрывозащищенных электромагнитных клапанов для Петербургского института ядерной физики.

Конструкторская служба завода завершила разработку и постановка на серийное производство ряда кранов шаровых с электроприводом и управлением рукояткой. Введены в эксплуатацию и аттестованы стенды для проверки и настройки электроприводов. Выпущен ряд опытных образцов дисковых затворов. В 2017 году проведены работы по созданию электроприводов для арматуры и их компонентов – редукторов, электродвигателей, блоков электронного управления. В течение года в эксплуатацию было введено порядка 25 единиц нового, современного оборудования, такого как: токарно-карусельный обрабатывающий центр TOYODA-WELE VTC 1612-20, роботизированный сварочный комплекс FANUC, координатно-измерительная машина (КИМ) портального типа LK V 15.12.10 и др. Итогом обновления станочного парка стала победа в номинации «Модернизация производства» премии «Предприятие года — 2017». По итогам оценки специалистов, завод занял лидирующую позицию по показателю вложенных средств в модернизацию производственных мощностей, в том числе реконструкцию, перевооружение, приобретение оборудования.

В 2017 году Армалит успешно и без замечаний прошел проверку Роструда. Предприятие, с точки зрения кадровой политики и персонала, находится в стабильном состоянии. На сегодняшний день численность персонала составляет 1160 человек, при среднем возрасте работающих – 44 года (в 2016 году — 46 лет).

В планах предприятия на следующий год следует отметить следующие направления: освоение производства новой продукции; увеличение объема реализации продукции, не связанной с Гособоронзаказом; развитие информационных систем; сохранение лидирующих позиций завода на рынке Российского арматуростроения.

АО «Армалит» — машиностроительный завод полного цикла, имеющая вековую историю, основным направлением деятельности которой является разработка и производство

трубопроводной арматуры. Предприятие производит судовую арматуру, предназначенную для применения в системах трубопроводов; общепромышленную трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности; резинометаллические амортизаторы АКСС всех типов и размеров; поковки, отливки из чугуна, стали и цветных металлов; предоставляет услуги в области механической обработки деталей.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



