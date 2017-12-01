«ИЛЬМА» представила русскоязычную версию программы Klinger Expert® 6.0

Klinger Expert® – бесплатная расчётная программа, с помощью которой можно подобрать подходящий уплотнительный материал Klinger® для заданных условий эксплуатации и получить рекомендации по установке прокладки в разъёмное соединение с учётом данных о рабочих условиях, уплотняемой поверхности, крепеже и пр. После добавления пользователем параметров среды и данных о разъёмном соединении, программа формирует список подходящих материалов, которые ранжируются с учетом функциональных качеств, обрабатываемости и стоимости, в соответствии с пользовательскими настройками. Для расчета имеются две главные вкладки: "Выбор фланца" и "Расчет прокладки". В базу данных программы загружены размеры фланцев и крепежных изделий по стандартам DIN, EN, ASME (ANSI), JIS. Также можно задать нестандартные фланцы различной формы – вкладка "Выбор фланца". После ввода необходимых данных об условиях эксплуатации (вкладка "Расчет прокладки") программа формирует список подходящих материалов и выдает информацию о стойкости выбранного материала к указанной рабочей среде, максимальную температуру эксплуатации и данные о величине требуемого и фактического удельного давления на прокладку. Удельное давление на прокладку является главным данным для анализа. Давление на прокладку не должно быть меньше и не должно превышать предельных значений. Если расчетное удельное давление на прокладке окажется в «красной зоне», то для выбранного материала можно попытаться изменить размеры прокладки, применить болты другого класса и изменить момент затяжки. Таким образом, методом последовательного изменения параметров достигается перемещение значения удельного давления в «зеленую зону». На вкладке "Комментарии" пользователь может записать свой комментарий к расчету. Комментарий будет сохранен и напечатан. Этой возможности не было в предыдущих версиях. В связи с изменениями в нормативных документах, а также с учётом пожеланий пользователей программа Klinger Expert® постоянно обновляется. Инструкции по установке и работе с обновлённой версией программы Klinger Expert® 6.0 на русском языке доступны по ссылке. Если у Вас возникли вопросы по работе с программой Klinger Expert® 6.0, обращайтесь в компанию «ИЛЬМА» по телефону: (812) 326 6018, или по электронной почте ilma@ilma-sealing.com.

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



