PROFACTOR представит новую продукцию – фильтр промывной

Фильтры промывные PROFACTOR – новинка компании PROFACTOR Armaturen GmbH будет презентована на Международной выставке Aquatherm Moscow с 6 по 9 февраля 2018 года. Новое устройство, разработанное немецкими инженерами, предназначено для очистки холодной питьевой и хозяйственной воды от механических загрязнений, например, песка, стружки и

ржавчины. Эти примеси очень опасны для любого трубопровода и установленной на нём арматуры. Неочищенная вода может повредить и засорить трубопровод, вывести из строя присоединенное к нему оборудование.

Фильтр PROFACTOR® можно установить перед счетчиками воды, регулирующей арматурой, расходомерами или насосами, чтобы защитить всю водопроводную систему в доме и сохранить в рабочем состоянии арматуру и оборудование, присоединенные к ней.

Выпущено шесть уникальных моделей фирменных фильтров с разными техническими особенностями. Так, например, модели PF FS 877 и PF FS 880 имеют встроенный регулятор давления, а фильтры моделей PF FS 878 и PF FS 881 встроенную систему защиты от гидроудара. Картриджи регулятора давления и защиты от гидроудара могут быть легко удалены или заменены.

Со всеми моделями фильтров промывных PROFACTOR® можно будет наглядно ознакомиться на фирменном стенде компании, где новые устройства будут представлены в ходе выставки Aquatherm Moscow 2018.

По материалам пресс-службы компании PROFACTOR Armaturen Gmbh



