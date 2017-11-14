«ЧЗЭМ» поставит оборудование для 3 и 4 блока АЭС «Куданкулам»

ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» продолжает тесное многолетнее сотрудничество с индийской стороной по поставке оборудования для АЭС «Куданкулам». После успешной поставки и пуска в эксплуатацию трубопроводной арматуры производства ЧЗЭМ для 1 и 2 блока АЭС «Куданкулам», наш завод приступил к изготовлению оборудования, предназначенного для 3 и 4 энергоблоков АЭС «Куданкулам». В настоящий момент на участке сборки АЭС осуществляется одновременная сборка, покраска и упаковка более 50 единиц запорной арматуры.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»



