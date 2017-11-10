Подписано соглашение между АО «КОНАР», АО «Газпромбанк» и ТОО «ПНХЗ»

9 ноября в Челябинске, в рамках мероприятий XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, подписано соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между АО «КОНАР», АО «Газпромбанк» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ТОО «ПНХЗ»). Цель заключаемого соглашения — совместное использование производственного потенциала для повышения эффективности и улучшения конкурентных позиций на рынке.

У ТОО «ПНХЗ» и АО «КОНАР» — давние деловые партнерские отношения. Российская компания поставляет на нефтехимический завод трубопроводную арматуру, большой перечень нестандартных изделий, металлоконструкций, трубы и детали трубопроводов. Приоритетное направление сотрудничества в рамках соглашения — локализация на территории России и Казахстана производства оборудования и техники для обеспечения технологических процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также изготовление сложных крупногабаритных металлоконструкций и блочного оборудования.

Соглашение подписали генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко, управляющий директор по экономике и финансам ТОО «ПНХЗ» Ермек Баймуханов, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк»Ян Центер. Этот банк участвует в соглашении как расчетный со стороны АО «КОНАР».

«Подписанное соглашение - это эффективная база для дальнейшего сотрудничества с Павлодарским заводом. Проекты, которые казахстанская сторона начинает развивать, относятся к области глубокой переработки нефти и нефтехимическому производству, - комментирует директор по развитию АО «КОНАР» Арсений Дикий. - Мы получим возможность применять опыт Промышленной группы «КОНАР» в проектах, которые будут у казахстанских партнёров в ближайшее время. Для нас это большая честь - иметь

возможность применить наш продукт. Для казахстанской стороны - это возможность снижения капитальных затрат, поскольку это будет продукция, замещающая продукцию европейских и азиатских стран».*

По материалам пресс-службы АО «КОНАР»



