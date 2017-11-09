Оцифрованные статьи PROFACTOR помещены в Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»

Российская информационная технология сбора цифрового контента «КОНТЕКСТУМ» оцифровала более 20-ти опубликованных статей и обзоров технического специалиста компании PROFACTOR Armaturen GmbH Густава Райша. Все оцифрованные работы можно найти в Национальном цифровом ресурсе «РУКОНТ» - это современная межотраслевая научная электронная библиотека https://rucont.ru/

Оцифрованные статьи и обзоры специалиста PROFACTOR находятся в базе данных «РУКОНТ» вместе с оцифрованным контентом научных книг, периодических изданий и отдельных статей, аудио-, видео-, мультимедиа и т.д.

Ежедневно обновляющаяся электронная библиотека позволяет пользователям –студентам вузов, преподавателям, научным специалистам, учёным и инженерам быть в курсе актуальной научной информации. В «РУКОНТ» постоянно ведется работа по расширению содержания и усовершенствованию функциональных возможностей электронной библиотеки. В числе партнеров ресурса – ведущие издательства, высшие учебные заведения и библиотеки как в России, так и за рубежом.

Отметим, что на сегодняшний день в электронной базе данных «РУКОНТ», вместе с опубликованными материалами PROFACTOR, хранится около полумиллиона оцифрованных работ.

Пресс-служба компании PROFACTOR Armaturen GmbH



