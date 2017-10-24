КОНАР вошел в рейтинг «РБК 500»

РБК опубликовал новый, третий по счету, рейтинг крупнейших компаний России – «РБК 500». Большинство участников списка — крупные, устоявшиеся бизнесы, старожилы рейтинга, но есть и амбициозные новички. В этом году компания КОНАР первые вошла в топ-500 российского бизнеса, причем в разделе «машиностроение» КОНАР вошел в двадцатку.

Первые строчки списка занимают нефтегазовые холдинги — «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». Как отмечают эксперты издания, основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка).

В этом году в «РБК 500» всего 45 новичков. КОНАР занял 452 место в общем рейтинге, 230 позицию по прибыли и 269 – по стоимости активов. В рамках сектора «ОПК и машиностроение» компания разместилась на 33 строке, а в разделе «машиностроение» КОНАР вошел в двадцатку. Впервые в этом году в список крупнейших компаний попали и другие машиностроительные предприятия: АО «Тяжмаш», ОАО «Курганмашзавод» и АО Концерн «Калашников».

По материалам пресс-службы «КОНАР»



