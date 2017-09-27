Обзор выставки Aqua-Therm Almaty 2017 от PROFACTOR Armaturen GmbH

Международная выставка Aqua-Therm Almaty 2017 – 10-ая по счёту, прошедшая в Казахстане с 5 по 8 сентября, подтвердила многие опасения, демонстрируя спад активности и кризис на строительном и сантехническом рынке. В последние годы республика переживает непростую экономическую ситуацию, которая отражается во всех сферах, и участие компании PROFACTOR Armaturen GmbH в работе юбилейного мероприятия позволило взглянуть на многие проблемы изнутри.

Надо отдать должное организаторам Aqua-Therm Almaty 2017, которые в условиях сложной экономической ситуации в Казахстане провели большую работу и тщательно подготовились к юбилейному событию. Подготовка началась задолго до начала выставки. Однако слаженная подготовительная работа все-таки не обнадеживала специалистов PROFACTOR, на Aqua-Therm Almaty 2017 не могло произойти чуда. Глубокий экономический спад в Казахстане должен был неминуемо сказаться на работе выставки. Так и произошло, что для многих участников мероприятия не стало сюрпризом.

В первый же день работы представители PROFACTOR заметили, что на международном форуме отсутствуют крупнейшие оптовые и торговые компании Казахстана, которые не пропускали ни одной выставки. Кроме того, юбилейное событие проигнорировали несколько десятков зарубежных фирм, участвовавших в прошлогоднем мероприятии. По статистическим данным Aqua-Therm Almaty, в 2016 году на выставке было зарегистрировано 187 компаний-участниц из 19 стран мира, а в 2017 году событие собрало чуть более 130 брендов из 14 стран, то есть на 30% меньше, чем в прошлом году. Такой спад активности считается критическим, и он вполне объясним, если разобраться с нынешним состоянием экономики Казахстана и его инвестиционным климатом.

Казахстан долгое время являлся лидером по темпам прироста экономики среди стран в Средней Азии. Экономика республики в постсоветский период росла быстрее, чем у соседей. Однако большая часть экономического благополучия Казахстана до сих пор складывается за счет экспорта нефти и металлов в зарубежные страны. И вот, три года назад, темпы роста экономики страны начали снижаться, и к 2016 году замедление роста ВВП оказалось на уровне 1%.

По мнению казахских экспертов, на снижении экономического роста Казахстана сказалось сокращение объемов экспорта республики вследствие девальвации национальной валюты России и укрепления китайского юаня, а также перепадов мировых цен на основные экспортные товары Казахстана – нефть и некоторые металлы (уран, золото, свинец, цинк, медь, хромовая руда). В целом, снижение экспорта в Казахстане произошло по многим другим позициям, что привело к общему кризисному состоянию.

Для поддержания объемов экспорта, в Казахстане были проведены две девальвации национальной валюты «тенге» - в 2015-2016 годах. Этот шаг привёл к тому, что иностранные товары, в их числе европейская инженерная сантехническая продукция в республике сильно подорожали. Большая часть потребителей потеряла покупательскую способность, немецкие сантехнические изделия и многие другие высококачественные товары из Европы стали многим жителям этой страны не по карману. Им пришлось переориентироваться на более дешевую и низкокачественную продукцию, поступающую в Казахстан из стран Юго-Восточной Азии. Их товары заполонили местный внутренний рынок и практически вытеснили из него высококачественную европейскую продукцию.

Как отмечают инвестиционные аналитики, резкое снижение покупательной способности большей части населения Казахстана повлияло на инвестиционную активность. Меньше всего инвестиций за прошедшие годы поступило в такие отрасли экономки республики, как: 1. «Строительство», 2. «Информация и связь», 3. «Искусство, развлечения и отдых». Так, например, объемы производства мебели в Казахстане в 2016 году сократились на 30,4% по сравнению 2015 годом. Аналогичные спады наблюдаются на других производственных предприятиях республики, включая производство стройматериалов и инженерной сантехники.

По сведениям информагентств Казахстана, иностранные инвестиции играют особую роль в экономике страны, являясь не только источником капитализации, но и новых технологий и методов администрирования. Они создают новые рабочие места, инновационные предприятия с высокой добавленной стоимостью. Однако за три года валовый поток иностранных инвестиций в Казахстан уменьшился почти наполовину. В 2015 году показатель сократился на 38% по сравнению с 2014 годом. В тоже время в 2015 году доходы иностранных инвесторов в Казахстане сократились больше чем на половину, по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2016 году доходы к выплате иностранным прямым инвесторам все-таки показали небольшой рост.

Если принять во внимание все вышеприведенные экономические показатели, то становится вполне понятно, почему активность на выставке Aqua-Therm Almaty 2017 сократилась на 30%. Экономика Казахстана переживает не лучшие времена, и вполне естественно, что неблагоприятные условия сложились на местном строительном и сантехническом рынках. Из-за снижения покупательной способности населения упал спрос на недешевую продукцию европейских производителей, вместе с тем на рынке возросла доля подделок и низкосортного товара из Юго-Восточной Азии. Конечно, нынешняя ситуация долго сохраняться не может, Казахстан постепенно выберется из кризиса и тогда иностранные инвестиции и европейские товары вновь вернутся на внутренний рынок.

Пресс-служба компании PROFACTOR Armaturen GmbH