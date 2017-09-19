«Энергомаш» провел экскурсию для чеховской молодежи

В минувшую пятницу на завод «Энергомаш» (ЧЗЭМ), который в этом году отмечает 75-летие, пришла на экскурсию чеховская молодёжь. Встреча состоялась в рамках профессиональной ориентации. Восьмиклассники средней школы № 3 и третьекурсники Чеховского техникума с интересом выслушали рассказ главного конструктора предприятия Владимира Анатольевича Задойного. В первую очередь он познакомил ребят с историческими вехами развития «Энергомаша». В заводских цехах прозвучал рассказ об основных этапах производства трубопроводной арматуры, когда из стального листа рождаются детали для атомных и тепловых электростанций. В конструкторском отделе школьники и студенты познакомились с возможностями современной техники в деле конструирования новых технических узлов.

В завершение экскурсии юношей и девушек приветствовал генеральный директор «Энергомаша» Денис Ефимов. Руководитель отметил, что молодые люди – желанные гости на предприятии, которое сегодня набирает обороты.

По материалам портала «Чехов-ВИД»



