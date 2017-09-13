«Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» прошел сертификацию системы менеджмента качества

На прошлой неделе в ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» был проведен инспекционный аудит компанией BSI, цель которого заключалась в подтверждении целостности системы менеджмента качества организации и соответствии международному стандарту серии ISO 9001. На основе объективных свидетельств проверенные в ходе аудита области и процессы признаны в целом результативными. Рекомендовано продолжить регистрацию системы менеджмента качества ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ». Сертификационный центр BSI Management Systems продлил действие сертификата № F 83397 о соответствии действующей системы менеджмента качества ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» требованиям стандарта ISO 9001:2008 до 07.08.2018 г.
По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ»