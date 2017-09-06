PROFACTOR участвует в выставке Aqua-Therm Almaty-2017

5 сентября стартовала Международная выставка Aqua-Therm Almaty 2017, которая будет проходить в течение трёх дней в городе Алматы (Республика Казахстан) в КЦДС «Атакент». Компания PROFACTOR Armaturen GmbH представляет на выставке собственный стенд №573 в павильоне №11, где можно увидеть, проверить и оценить весь ассортимент продукции торговой марки PROFACTOR, а также ознакомиться с новинками немецкого производителя.

Посетителей стенда PROFACTOR ждут фирменные каталоги и буклеты, представители компании консультируют гостей, раскрывают технические нюансы, специфику и преимущества представленной продукции, отвечают на текущие вопросы. Всем гостям стенда вручаются эксклюзивные сувениры и подарки от PROFACTOR. Нынешняя 10-я Международная выставка Aqua-Therm Almaty, проводимая с 5 по 8 сентября, - это самое масштабное отраслевое мероприятие в Казахстане и Центральной Азии, организуемое в городе Алматы. Так, например, в 2016 году в Aqua-Therm Almaty приняли участие 6000 специалистов отрасли, 187 компаний из 19 стран мира. Тогда стенд PROFACTOR привлек внимание местных фирм, занимающихся дорогостоящим качественным ремонтом жилых, административных и производственных объектов. Эти фирмы закупают проверенный европейский товар, чтобы гарантировать своим клиентам высокое качество ремонтных работ. Во время выставки, казахские монтажные компании и ремонтные фирмы договорились с PROFACTOR о прямых поставках продукции с европейского склада. Помимо казахских коллег к немецкой компании обратились гости из Киргизии и Узбекистана. Им было важно, чтобы сантехника производилась по немецким стандартам качества и экспортировалась в Среднюю Азию непосредственно из Европы.

В этот раз PROFACTOR планирует воспользоваться новыми возможностями Aqua-Therm Almaty, закрепить ранее достигнутые партнерские отношения, активизировать бизнес-коммуникации, привлечь внимание новых клиентов, представить классическую продукцию немецкого производства и сделать презентацию новинок. По итогам выставки PROFACTOR Armaturen GmbH подготовит обзорный материал, в котором будут отражены результаты работы, общее состояние рынка, активность посетителей, их предпочтения, перспективы развития отрасли в регионе на ближайшую перспективу.

По материалам пресс-службы компании PROFACTOR Armaturen GmbH



