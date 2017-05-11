ЧЗЭМ поставил ПАБ на строящуюся Ростовскую АЭС

В апреле 2017 года на ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» был успешно проведен весь цикл испытаний и произведена отгрузка комплекта оборудования трех паровых арматурных блоков (ПАБ) для энергоблока №4 Ростовской АЭС. В результате на станцию были поставлены три быстродействующих запорно-отсечных клапана (БЗОК) серии 1058-600 и пять импульсно-предохранительных устройств парогенератора (ИПУ ПГ) серии 1408-450/600 общим весом свыше 45 тонн.



По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»