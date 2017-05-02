На «Станкомаше» (КОНАР) приняли делегацию Республики Корея

В конце апреля индустриальный парк «Станкомаш» посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк, экскурсию по промышленным площадкам Индустриального парка для него провела директор Алёна Абрамова.



Как сообщают на предприятии, Пак Ро Бёк смог оценить проекты завода сложных металлоконструкций «СП КОНАР-Чимолаи», мощности цеха механической обработки компании «КОНАР» и предприятие по изготовлению насосных агрегатов «Транснефть Нефтяные Насосы». Также г-ну Паку Ро Бёку показали ход строительства завода «Русские электрические двигатели». «Я очень впечатлен здесь большими проектами, реализованными в партнерстве Россия-Италия. Надеюсь, что эта модель совместных производств будет постоянно совершенствоваться и расширяться», - отметил г-н Пак Ро Бёк.



На следующий день индустриальный парк «Станкомаш» посетила южнокорейская делегация, в составе которой были представители компаний, работающие в отрасли сельского хозяйства, косметологии, производства полиэфирного волокна, светодиодного освещения, напольного покрытия, высокотехнологичных клапанов, эстетического и медицинского лазерного оборудования.



По материалам пресс-службы АО «КОНАР»