«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» завершил ремонт на АЭС «Бушер»

Предприятие выполнило свои обязательства по договору на оказание услуг по «Технической поддержке оборудования поставки ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» для энергоблока №1 АЭС «Бушер». В ходе планово-предупредительного ремонта на станции были проведены следующие работы: капитальный ремонт БЗОК 1058-600-СПМ-Т3, клапанов запорно-дроссельных БРУ-А 1465-300/350-Э-Т3, импульсных клапанов ИПУ ПГ 1150-25-0А-Т3 и задвижек 1080-400-ЭП-Т3 и 1117-600-Э-Т3. Кроме того, было выполнено обучение заказчика использованию технологической оснастки для сборки-разборки и ремонта арматуры. Завод в очередной раз подтвердил свой статус надежного партнера в том числе и в части технической поддержки арматуры высокого давления собственного производства.



По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»