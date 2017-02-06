Якутия готовится к выставке, участниками которой станут более 15 регионов

XIV Межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ» пройдет с 14 по 16 марта в Якутске. Ожидается, что в ней примут участие около ста предприятий, представляющих более 15 регионов страны.

Выставка проводится в рамках Года экологии в России и 385-летия города Якутска. Мероприятие проходит уже в четырнадцатый раз и является визитной карточкой выставочной индустрии Якутии за её пределами. Традиционно организаторами специализированной выставки выступают министерство архитектуры и строительного комплекса, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерство промышленности и геологии, Союз «Торгово-промышленная палата», Союз строителей Якутии, выставочная компания «СахаЭкспоСервис», общественные организации и ассоциации.

Ежегодно в выставке принимают участие более 100 предприятий России. На данный момент подтвердили своё участие предприятия из 15 регионов России, представители городов Москва, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Барнаул, Улан-Удэ, Екатеринбург, Иваново, Могилев (Беларусь), Челябинск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Белогорск, Чехов и других, а так же предприятия и предприниматели республики.

На выставке будут представлены проекты по инженерному сопровождению строительных объектов, строительные материалы, отопительные системы пленочного типа,

строительное и грузоподъемное оборудование, промышленные и наливные полы, входные двери, спецодежда, крепежные изделия, электроприводная техника для трубопроводной арматуры, стеклопрозрачные конструкции из алюминия и ПВХ и другое оборудование.

Выставка будет интересна как профессионалам отрасли, так и горожанам, каждый найдет для себя много полезной информации и может из первых уст узнать и увидеть новинки отрасли, новые строительные материалы и оборудование, желающие могут принять участие в мастер-классах. В деловой части выставки предусмотрено проведение круглых столов и семинаров. По итогам выставки участники будут награждены дипломами и по итогам конкурса лучшие предприятия получат «золотые медали» выставки.

Анна Попова

По материалам организаторов выставки