Руководитель АО «КОНАР» награжден губернатором и Южно-Уральской ТПП

Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко получил сразу несколько наград. Так, он отмечен грамотой губернатора Челябинской области Бориса Дубровского «за большой личный вклад в развитие отрасли машиностроения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм». Напомним, Валерий Бондаренко инициировал создание целого ряда совместных предприятий с российскими и европейскими партнерами в области машиностроения. Сегодня в Промышленной группе КОНАР – более полутора десятков предприятий. В 2015 году Валерием Бондаренко также создан первый в Челябинской области сертифицированный Индустриальный парк «Станкомаш».

Более того, Валерию Бондаренко вручили почетный золотой знак Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты за большой вклад в развитие экономики Челябинской области и активное сотрудничество с ЮУТПП. Награда была вручена в честь 25-го юбилея Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Анна Попова

По материалам пресс-службы АО «КОНАР»