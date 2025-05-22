НОВЫЙ КРОКУС ЭКСПО 2025. MITEX 2025 переходит на новый уровень, выбрав для переезда современный комплекс «Крокус Экспо» — флагманскую площадку выставочной индустрии России.

Выставка расширяет ландшафтную зону MITEX ПАРК, в которую впервые войдёт специализированная экспозиция профессионального оборудования для благоустройства и ухода за территориями – «Галерея решений». Кроме этого, будут организованы новая площадка крепёжных изделий MITEX Fasteners, дополнительные интерактивные и демонстрационные зоны. Это позволит участникам продемонстрировать новинки и технологии в более эффективных форматах. В 2025 году MITEX впервые пройдёт в составе комплекса выставок «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения для современных городов», вместе с выставками UtiliCon и «Мир Климата». Такой формат призван продемонстрировать максимальное количество актуальных решений в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве и обслуживании современных городов.

Более 1000 компаний из России, стран СНГ, Азии и Европы представят расширенную экспозицию с новыми тематическими разделами и наглядной демонстрацией оборудования. В рамках деловой программы запланированы экспертные дискуссии с отраслевыми лидерами, презентации передовых технологий и практические мастер-классы.

Московская международная технологий MITEX – главное отраслевое событие инструментальной индустрии в России и СНГ, занимающее топовые позиции рейтинга Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Свою историю выставка ведёт с 1998 года: первые годы проводилась под названием InterTOOL, а в 2008 году была переименована в MITEX – Moscow International Tool Expo.