Вынесен на публичное обсуждение проект ГОСТ Р «Болты, гайки, шайбы высокопрочные и болтокомплекты из них для контролируемого натяжения конструкционные. Технические условия»

ТК 465 Строительство представил первую редакцию ГОСТ Р «Болты, гайки, шайбы высокопрочные и болтокомплекты из них для контролируемого натяжения конструкционные. Технические условия»

Разработчики документа: ООО НИЦ «Мосты», ООО «НПЦ Мостов», АО «ЦНИИПСК им. Мельникова.

Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.

Дата начала публичного обсуждения 24.04.2025. Дата окончания публичного обсуждения 24.06.2025

Приём замечаний по проекту стандарта осуществляется по адресу:

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Там же можно получить копию проекта стандарта на бумажном носителе

Как сказано в пояснительной записке в результате введения нового национального стандарта будут унифицированы требования к производству высокопрочных болтокомплектов для предварительного контролируемого натяжения, что даст значительный экономический эффект за счёт снижения себестоимости их производства, а также повысит надёжность болтовых соединении ответственных строительных конструкции.