ООО «КМЗ Спецарматура» может стать поставщиком криогенной арматуры и клапанов при создании отечественных танкеров-газовозов классов ARC4 и ARC7.

Такое предложение поступило компании от АО «Невское ПКБ», которое выполняет научно-исследовательские работы по анализу проблематики создания таких судов на АО «Северная верфь». 25 февраля прошло заседание, на котором обсудили замещение линейки подобного оборудования. Сегодня вся запорно-регулирующая арматура, используемая для российских газовозов арктического класса, завозится из-за границы – в основном, из Италии, рассказал Mashnews генеральный директор ООО «КМЗ Спецарматура» Виктор Бондаренко. По его словам, мощности петербургского завода позволяют закрыть 100% потребности рынка в данной продукции.

«КМЗ Спецарматура» уже направила рабочие чертежи на рассмотрение заказчику. Сами проекты строительства газовозов еще не утверждены. Производство начнется не ранее 2026 года. «В среднем главная наливная линия газовоза включает в себя около 20 шаровых кранов из нержавейки, срок производства такой партии составит 6 месяцев. В денежном эквиваленте это порядка 250 млн рублей», - пояснил руководитель компании.

По его словам, на данный момент «КМЗ Спецарматура» уже производит такую криогенную арматуру для нужд Минпромторга России. Также руководитель предприятия Виктор Бондаренко принимал участие в разработке и поставке запорной арматуры для нужд Samsung Heavy Industries – южнокорейской судостроительной компании, которая собирала части газовозов для проектов ССК «Звезда» в Приморском крае.

Производство, испытания и сборку электроприводов выполняет «КМЗ Спецарматура». Вопросами замены импортных материалов на отечественные занимаются специалисты Конструкторского бюро №2 при КМЗ. Помимо указанных изделий, завод готов поставить концевые клапаны рукава, разрывные муфты, а также системы стыковки и налива газовозов по международным стандартам, которые ранее не изготавливались в стране.

Напомним, в 2023 году Кингисеппский машиностроительный завод запустил импортозамещающее производство специальной запорной арматуры, способной работать в экстремальных условиях. Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей. Предприятие построило производственную линию и приобрело европейские технологии для выпуска такой продукции. Это сделало ООО «КМЗ Спецарматура» единственным в России заводом полного цикла, способным произвести 100% компонентов из отечественных материалов.

Ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса ARC7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна – 300 м, ширина – 48,8 м, вместимость грузовых танков – 172,6 тыс. куб. м. Конструкция газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Мощность силовой установки танкера составляет 45 МВт. Подобные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.