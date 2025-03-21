Российское производство крепежа активно развивается

На российском крепёжном рынке хорошие новости - производство крепежа для строительства активно развивается. Это подтвердили участники первой в России региональной тематической конференции, которая была организована и проведена благодаря инициативе и поддержке компании ЦММ-К. Конференция «Импортозамещение на рынке крепежа для строительства» состоялась в Краснодаре 28 февраля в рамках деловой программы выставки YugBuild-2025.

Отечественные изготовители анкерной техники представили свою продукцию и поделились ближайшими планами развития. Владислав Козлов (компания «ВсВ») сообщил о предстоящем запуске нового оборудования для выпуска анкеров с целью расширения размерного ряда этой продукции. Представители двух компаний («ОКГрупп», «ТД Рекс») рассказали об освоении и успешных применениях химических анкеров собственного производства.

О планах развития и своих новых продуктах проинформировали представители компаний Про Tech-Krep, Руфкомплект, Европартнер.

Сегодня на российском рынке присутствуют саморезы для крепления ГКЛ отечественного производства. Однако профессионалы сухого строительства пока не готовы их применять из-за неудовлетворительного качества, сообщил Пётр Ковалев (Южная сбытовая дирекция/Кнауф).

Российские метизные производства ещё не освоили выпуск важной для домостроения продукции – конструкционных саморезов. О достоинствах и возможностях этого крепежа рассказали представители поставщиков ( Himtex, ЦКИ).