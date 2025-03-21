КАДРЫ. УЧ АСКОЛЬД НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Ребята выбрали профессию, весьма востребованную в настоящее время на рынке труда. В первый учебный день руководитель Учебного центра Д.А. Степанов и М.А. Шумаков, заместитель руководителя УЦ по учебно-методической работе, ознакомили студентов с расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и пожелали им успехов в обучении.

Учебный план включает в себя изучение технологии обработки металлов, материаловедение, технические измерения, чтение чертежей и схем, освоение правил техники безопасности на производстве, практические занятия.

Лекции будут проводить руководители и ведущие специалисты соответствующих подразделений предприятия. Они поделятся своими профессиональными знаниями и опытом и помогут студентам освоить азы профессии. Студенты в процессе обучения смогут применить полученные знания на практике, что, безусловно, позволит значительно улучшить качество и ускорить процесс подготовки будущих специалистов.

Первое занятие – охрана труда и знакомство с предприятием – провёл начальник службы охраны труда В.Д. Ушаков. По вопросам зачисления в учебные группы и перечнем специальностей обращаться в службу по управлению персоналом АО "Аскольд":

Тел.: 8 42361 48 544, 8 42361 48 542,

E-mail: hr@ascold.ru

Адрес: г. Арсеньев, ул. Заводская, 5.