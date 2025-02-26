МЗТА. Реализация проекта по программе «Проекты развития»

Муромский завод трубопроводной арматуры подписал договор с федеральным ФРП и РФРП на получение льготного займа для реализации проекта по программе «Проекты развития», благодаря которому будут созданы производственные процессы по выпуску новых видов продукции! На средства займа будут приобретены: токарные станки с ЧПУ, токарно-обрабатывающие центры, радиально- и вертикально-сверлильные станки, наплавочное оборудование и станки специального назначения! Это важный шаг на пути развития, и мы продолжаем реализацию проектов по модернизации нашего производства. Этот успех стал возможен благодаря невероятным усилиям и компетенциям нашей команды. Мы рады, что общими усилиями внесли свой вклад в развитие любимого предприятия!