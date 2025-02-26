Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение Арбитражного суда г. Москвы о взыскании с «Уральской стали» 6,42 млрд руб. в пользу Выксунского металлургического завода

Исходя их данных картотеки арбитражных дел, спор связан с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам поставки.

«Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября 2024 года по делу № А40-72836/24 отменить. В иске отказать. Взыскать с АО «ВМЗ» в пользу АО «Уральская сталь» 30 тыс. руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины», — отмечено в документе.

Ранее, в октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Выксунского металлургического завода (ВМЗ) на 6,42 млрд рублей к «Уральской стали.

По информации картотеки арбитражных дел