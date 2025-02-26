ООО «Конар Бреда» (Челябинск), совместное предприятие челябинского АО «Конар» и Breda Energia S.p.A. (Италия) по выпуску трубопроводной арматуры, завершило процедуру ликвидации, инициированную учредителями.

Согласно Единому госреестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), соответствующие сведения были внесены 21 февраля. Компания получила статус «недействующей». Процедура ликвидации была начата осенью прошлого года.

Ранее «Конар Бреда» входил в механический дивизион группы «Конар». Теперь в этот дивизион входят только две компании – АО «Конар» и ООО «Корнет».

В апреле 2019 года стороны заключили соглашение о намерениях по созданию в России нового предприятия для производства, испытания и обслуживания устьевого оборудования. СП «Конар Бреда» было зарегистрировано в феврале 2020 года.

«Компания Bredа, имея большой опыт проектирования и изготовления нефтегазового оборудования на пяти континентах, передает компании «Конар» необходимые технологии и «ноу-хау» в производстве стандартной и специализированной устьевой арматуры для глубоководной добычи нефти и газа», — отмечал тогда гендиректор Breda Еnergia Марко Пазини.

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитала «Конар Бреда» составлял 1,43 млн рублей, «Конар» и Breda Energia владели СП в равных долях (50х50). Чистый убыток ООО за 2023 год составил 42 тыс. рублей против 192 тыс. рублей в 2022 году.

Группа «Конар» специализируется на обработке металлических изделий, производстве трубопроводной арматуры, общестроительных работах, выпускает продукцию для нефтегазовой сферы, судостроения, энергетики. Предприятия группы объединены в два дивизиона – литейно-кузнечный и механический.

По сообщению пресс-служб ГК «Конар»