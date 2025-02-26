ТЭМЗ. В честь 105-летия предприятия заместитель губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике поздравил коллектив Томского электромеханического завода.

«За прошедшие годы предприятие наработало высокие профессиональные компетенции и остается в авангарде российской машиностроительной отрасли. Желаем коллективу предприятия дальнейших успехов и новых больших проектов!», – пожелал Потёмкин.

ТЭМЗ – предприятие замкнутого цикла обработки, выпускающее высококачественную продукцию: трубопроводную арматуру, автономные энергетические комплексы, вентиляторы с диаметром рабочего колеса свыше двух метров и другое. Продукция поставляется в различные регионы России, в том числе на объекты газопровода «Сила Сибири».

История завода началась в 1920 году: решением Губернского совнархоза мастерские Томского технологического (ныне политехнического) института были преобразованы в «Первый Томский машиностроительный завод Совнархоза» – «Машинострой». В годы Великой Отечественной войны завод под свою крышу принял Ленинградский завод «Пневматика», Конотопский завод «Красный металлист» и Харьковский завод маркшейдерских инструментов. За годы войны завод выпустил 1 170 тыс единиц пневмоинструмента и более 60 тыс электромашин различного направления.

По сообщению пресс-службы правительства Томской области