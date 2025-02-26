Специалисты Конструкторского бюро химавтоматики разработали и выпустили опытный образец шиберных задвижек для фонтанной арматуры.

Предприятие является одним из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.
Разработка предназначена для установок надводной морской добычи нефти и газа на шельфе Каспийского моря. Опытный образец ждут опытно-промышленные испытания в процессе непосредственной эксплуатации. Их успешное проведение позволит получить право на серийное производство. КБХА сегодня - это современное научно-производственное объединение, осуществляющее полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) - проектирование, изготовление, испытание и поставки товарных двигателей для ракет оборонного, научного и народнохозяйственного назначения, изготавливающее наукоёмкую высокотехнологическую конверсионную продукцию.
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